В Воздушных силах показали, как мобильные группы сбивают российские ракеты (видео)
Мобильная огневая группа Воздушного командования "Запад" во время российской атаки 13 декабря уничтожила 52 крылатые ракеты. Работу украинских защитников зафиксировали на видео.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.
Как отмечается, командир пулеметного отделения взвода охраны Галицко-Волынской радиотехнической бригады младший сержант Владимир Пшеничняк из переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла" уничтожил российскую крылатую ракету.
Сбитая ракета не нанесла ущерба объектам критической инфраструктуры. Место падения и остатки ракеты обнаружены поисковой группой.
Отмечается, что во время сегодняшней атаки РФ подразделения противовоздушной обороны и авиация воздушного командования "Запад" в зоне своей ответственности уничтожили 52 крылатые ракеты воздушного и морского базирования Х-101/Х-55СМ, "Калибр" и 2 ударных беспилотника типа Shahed.
Массированный обстрел Украины 13 декабря
Утром 13 декабря Россия совершила очередной массированный обстрел против Украины. Во время атаки были применены беспилотники, крылатые ракеты и баллистика.
По данным Воздушных сил, террористы применили 94 ракеты и 193 дрона.
Силам ПВО в целом удалось уничтожить 80 крылатых ракет Х-101/Х-55СМ/"Калибр"/"Искандер-К"; 1 баллистическую ракету "Искандер-М" и 80 ударных дронов типа Shahed и беспилотников неустановленного типа.
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