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В Воздушных силах показали, как мобильные группы сбивают российские ракеты (видео)

Пятница 13 декабря 2024 15:50
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В Воздушных силах показали, как мобильные группы сбивают российские ракеты (видео) Иллюстративное фото: Воздушные силы показали, как мобильные группы сбивают российские ракеты (бригада "Ураган")
Автор: Татьяна Степанова

Мобильная огневая группа Воздушного командования "Запад" во время российской атаки 13 декабря уничтожила 52 крылатые ракеты. Работу украинских защитников зафиксировали на видео.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Как отмечается, командир пулеметного отделения взвода охраны Галицко-Волынской радиотехнической бригады младший сержант Владимир Пшеничняк из переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла" уничтожил российскую крылатую ракету.

Сбитая ракета не нанесла ущерба объектам критической инфраструктуры. Место падения и остатки ракеты обнаружены поисковой группой.

Отмечается, что во время сегодняшней атаки РФ подразделения противовоздушной обороны и авиация воздушного командования "Запад" в зоне своей ответственности уничтожили 52 крылатые ракеты воздушного и морского базирования Х-101/Х-55СМ, "Калибр" и 2 ударных беспилотника типа Shahed.

Массированный обстрел Украины 13 декабря

Утром 13 декабря Россия совершила очередной массированный обстрел против Украины. Во время атаки были применены беспилотники, крылатые ракеты и баллистика.

По данным Воздушных сил, террористы применили 94 ракеты и 193 дрона.

Силам ПВО в целом удалось уничтожить 80 крылатых ракет Х-101/Х-55СМ/"Калибр"/"Искандер-К"; 1 баллистическую ракету "Искандер-М" и 80 ударных дронов типа Shahed и беспилотников неустановленного типа.

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