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У Повітряних силах показали, як мобільні групи збивають російські ракети (відео)

П'ятниця 13 грудня 2024 15:50
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У Повітряних силах показали, як мобільні групи збивають російські ракети (відео) Ілюстративне фото: Повітряні сили показали, як мобільні групи збивають російські ракети (бригада "Буревій")
Автор: Тетяна Степанова

Мобільна вогнева група Повітряного командування "Захід" під час російської атаки 13 грудня знищила 52 крилаті ракети. Роботу українських захисників зафіксували на відео.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Як зазначається, командир кулеметного відділення взводу охорони Галицько-Волинської радіотехнічної бригади молодший сержант Володимир Пшеничняк з переносного зенітно-ракетного комплексу "Ігла" знищив російську крилату ракету.

Збита ракета не завдала шкоди об’єктам критичної інфраструктури. Місце падіння та залишки ракети виявлені пошуковою групою.

Зазначається, що під час сьогоднішньої атаки РФ підрозділи протиповітряної оборони та авіація повітряного командування "Захід" в зоні своєї відповідальності знищили 52 крилаті ракети повітряного і морського базування Х-101/Х-55СМ, "Калібр" та 2 ударних безпілотники типу Shahed.

Масований обстріл України 13 грудня

Вранці 13 грудня Росія здійснила черговий масований обстріл проти України. Під час атаки були застосовані безпілотники, крилаті ракети та балістика.

За даними Повітряних сил, терористи застосували 94 ракети та 193 дрони.

Силам ППО загалом вдалося знищити 80 крилатих ракет Х-101/Х-55СМ/"Калібр"/"Іскандер-К"; 1 балістичну ракету "Іскандер-М" та 80 ударних дронів типу Shahed та безпілотників невстановленого типу.

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