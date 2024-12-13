У Повітряних силах показали, як мобільні групи збивають російські ракети (відео)

Мобільна вогнева група Повітряного командування "Захід" під час російської атаки 13 грудня знищила 52 крилаті ракети. Роботу українських захисників зафіксували на відео.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Як зазначається, командир кулеметного відділення взводу охорони Галицько-Волинської радіотехнічної бригади молодший сержант Володимир Пшеничняк з переносного зенітно-ракетного комплексу "Ігла" знищив російську крилату ракету. Збита ракета не завдала шкоди об’єктам критичної інфраструктури. Місце падіння та залишки ракети виявлені пошуковою групою. Зазначається, що під час сьогоднішньої атаки РФ підрозділи протиповітряної оборони та авіація повітряного командування "Захід" в зоні своєї відповідальності знищили 52 крилаті ракети повітряного і морського базування Х-101/Х-55СМ, "Калібр" та 2 ударних безпілотники типу Shahed.