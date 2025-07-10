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В Воздушных силах показали боевую работу ПВО во время ночной атаки РФ (видео)

Четверг 10 июля 2025 18:42
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В Воздушных силах показали боевую работу ПВО во время ночной атаки РФ (видео) Фото: в Воздушных силах показали боевую работу ПВО во время ночной атаки РФ (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В ночь на 10 июля Россия нанесла массированный удар по Украине, запустив сотни дронов и десятки ракет. В Воздушных силах показали кадры работы украинской ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

На видео показана боевая работа в ночь на 10 июля в зоне ответственности Воздушного командования "Центр".

Обстрел Украины 10 июля

Напомним, в ночь на 10 июля Россия нанесла массированный удар по Украине, основной целью которого стал Киев. По столице были запущены дроны-камикадзе, а также баллистические и крылатые ракеты.

В результате атаки повреждения зафиксированы в шести районах города. Повреждены жилые дома, возникали пожары. Больше всего пострадал Шевченковский район. По последним данным, в Киеве ранены более 20 человек, двое - погибли.

Всего в ночь на 10 июля Россия выпустила по Украине 415 дронов в ракет. Силы ПВО обезвредили более 90% вражеских целей.

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ПВО Воздушные силы Украины Война в Украине Атака дронов Ракетная атака
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