ВСУ уничтожили еще 530 оккупантов и почти 30 артсистем: Генштаб обновил потери врага
Потери России в войне в Украине к утру понедельника, 14 августа, составили 530 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 254 380 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 27 артсистем и 19 ББМ врага.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.08.23 ориентировочно составили:
- личного состава - около 254380 (+530) человек ликвидировано;
- танков - 4306 (+8) ед;
- боевых бронированных машин - 8354 (+19) ед;
- артиллерийских систем - 5099 (+27) ед;
- РСЗО - 714 (+1) ед;
- средства ПВО - 479 (+2) ед;
- самолетов - 315 ед;
- вертолетов - 313 ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 4213 (+9);
- крылатые ракеты - 1379 (+0) ед;
- корабли/катера - 18 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 7562 (+19) ед;
- специальная техника - 766 (+6).
Ситуация на фронте
По данным Института изучения войны (ISW), украинские военные продолжают развивать успех на юге страны во время контрнаступательных операций. При этом российские оккупанты не прекращают штурмовых действий в районах Купянска и Сватового, где идут тяжелые бои.
Силы обороны Украины за минувшие сутки нанесли 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и техники российских оккупантов. Также в течение суток произошло 33 боевых столкновения на фронтах.
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