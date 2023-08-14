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ВСУ уничтожили еще 530 оккупантов и почти 30 артсистем: Генштаб обновил потери врага

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Понедельник 14 августа 2023 08:23
ВСУ уничтожили еще 530 оккупантов и почти 30 артсистем: Генштаб обновил потери врага Фото: украинские военные (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Потери России в войне в Украине к утру понедельника, 14 августа, составили 530 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 254 380 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 27 артсистем и 19 ББМ врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.08.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 254380 (+530) человек ликвидировано;
  • танков - 4306 (+8) ед;
  • боевых бронированных машин - 8354 (+19) ед;
  • артиллерийских систем - 5099 (+27) ед;
  • РСЗО - 714 (+1) ед;
  • средства ПВО - 479 (+2) ед;
  • самолетов - 315 ед;
  • вертолетов - 313 ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 4213 (+9);
  • крылатые ракеты - 1379 (+0) ед;
  • корабли/катера - 18 (+0) ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 7562 (+19) ед;
  • специальная техника - 766 (+6).

Ситуация на фронте

По данным Института изучения войны (ISW), украинские военные продолжают развивать успех на юге страны во время контрнаступательных операций. При этом российские оккупанты не прекращают штурмовых действий в районах Купянска и Сватового, где идут тяжелые бои.

Силы обороны Украины за минувшие сутки нанесли 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и техники российских оккупантов. Также в течение суток произошло 33 боевых столкновения на фронтах.

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