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В Украине масштабная воздушная тревога. Зафиксирована активность авиации РФ

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Украина, Понедельник 13 марта 2023 13:28
В Украине масштабная воздушная тревога. Зафиксирована активность авиации РФ Фото: в Украине снова объявили воздушную тревогу (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Украине сегодня, 13 марта, была объявлена масштабная воздушная тревога. Известно об активности вражеской авиации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

Обновлено в 13:55

По Украине пошли отбои воздушной тревоги. Мониторинговые группы сообщают, что цели, запущенные в РФ, были имитационными.

Воздушная тревога в большинстве областей была объявлена после 13:15. Об угрозе с воздуха предупредили жителей восточных, центральных, части северных и южных областей.

Начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник предупредил об активности вражеской авиации.

"В районе Энгельса подмечена активность вражеского Ту-160. Следите за сообщениями о воздушной тревоге", - отметил он.

Кроме того, мониторинговые группы сообщают о взлете Ту-95 в России и вероятных пусках ракет.

Глава Офиса президента Андрей Ермак призвал украинцев не игнорировать сигналы тревоги. Также об опасности предупредил глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.

В то же время народный депутат, член Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Игорь Копытин заявил о пусках крылатых ракет.

"Предварительно есть информация о запуске в 13:16 крылатых ракет российскими стратегическими бомбардировщиками, взлетевшими с аэродрома Энгельс", - отметил он.

Карта воздушных тревог по состоянию на 13:25

В Украине масштабная воздушная тревога. Зафиксирована активность авиации РФ

Напомним, сегодня в Киеве, а также ряде северных и центральных областей уже объявляли воздушную тревогу. К счастью, она прошла без инцидентов.

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