В ряде областей и Киеве объявили воздушную тревогу

В Киеве сегодня, 13 марта, была объявлена воздушная тревога. Также об опасности с воздуха предупредили в ряде других областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

Воздушная тревога в 10:49 сначала была объявлена в Киеве. Затем об угрозе предупредили в других северных и центральных областях Украины.

Следует отметить, что мониторинговые группы сообщают об активности российской тактической авиации вблизи северной границы Украины. Также отмечалось о пуске неизвестного объекта в направлении Чернигова и Киева из Брянской области РФ.

Карта воздушных тревог по состоянию на 10:55