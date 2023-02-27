В Воздушных силах назвали цель российских атак "Шахедами"

Российские оккупанты пытаются атаковать Украину при помощи иранских дронов-камикадзе для того, чтобы обнаружить места расположения противовоздушной обороны и истощить ее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Воздушных сил Юрия Игната в эфире телемарафона.

"Раньше больше применяли комбинированно вместе с ракетами. Сейчас они истощают ПВО, обнаруживают места (расположения - ред). Тот же радиолокационный самолет А-50 взлетает, когда по "Шахедам" нами ведется боевая работа, он фиксирует места пусков из наших зенитных ракетных систем. Таким образом обнаруживают и делают алгоритм, откуда мы пускаем, как перемещаемся", - отметил Игнат.

Он также добавил, что атака, которая была совершена сегодня, 27 февраля, отличается от предыдущих. В этот раз оккупанты запускали дроны из Брянской области, а не с восточного побережья Азовского моря.