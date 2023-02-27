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В Воздушных силах назвали цель российских атак "Шахедами"

Иллюстративное фото: в Воздушных силах назвали цель российских атак "Шахедами" (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты пытаются атаковать Украину при помощи иранских дронов-камикадзе для того, чтобы обнаружить места расположения противовоздушной обороны и истощить ее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Воздушных сил Юрия Игната в эфире телемарафона.

"Раньше больше применяли комбинированно вместе с ракетами. Сейчас они истощают ПВО, обнаруживают места (расположения - ред). Тот же радиолокационный самолет А-50 взлетает, когда по "Шахедам" нами ведется боевая работа, он фиксирует места пусков из наших зенитных ракетных систем. Таким образом обнаруживают и делают алгоритм, откуда мы пускаем, как перемещаемся", - отметил Игнат.

Он также добавил, что атака, которая была совершена сегодня, 27 февраля, отличается от предыдущих. В этот раз оккупанты запускали дроны из Брянской области, а не с восточного побережья Азовского моря.

Напомним, ранее стало известно, что россияне 27 февраля пытались ударить по Украине при помощи 14 дронов. 11 из них были сбиты украинскими защитниками.

Также мы писали, что в результате вражеской атаки есть погибшие и раненые.

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