Воздушные тревоги из-за дронов: какие области под атакой

Сейчас вражеские дроны фиксируются в Черниговской, Запорожской областях, а также в части Сумской, Харьковской, Полтавской, Киевской, Черкасской, Винницкой и Житомирской областей.

Воздушные силы ВСУ предупреждают о беспилотниках на Полтавщину с Сумщины; с востока на север Донетчины; в Киевской области - на Васильков, Кагарлык, Обухов, Белую Церковь, Мироновку.

Кроме того, Воздушные силы ВСУ информируют о КАБах на восток Днепропетровщины, в Донецкой области и Запорожье.

Карта воздушных тревог выглядит следующим образом: