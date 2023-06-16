Воздушные силы ВСУ будут сообщать об угрозах атак в Telegram, - Игнат
Воздушные силы ВСУ будут сообщать украинцам об угрозах атак дронами и возможных ракетных ударах. Актуальную информацию можно будет узнать в Telegram-канале.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление полковника, спикера Командования Воздушных Сил ВСУ Юрия Игната во время телемарафона.
"В Воздушных силах мы тоже, в конце концов, будем это делать (информировать об основных направлениях атак), граждан это беспокоит, и много запросов было у представителей СМИ, которые хотели видеть кроме приложения еще и Воздушные силы", - рассказал он.
Игнат напомнил, что очень много мониторинговых пабликов сегодня существует, которые предоставляют информацию. Граждане, по словам спикера, доверяют тому или иному паблику, и "постоянно хотят видеть свежую, обновленную информацию о том, кто именно и с какого направления и как атакует".
О каких угрозах будет сообщаться:
- про ночные удары "шахедами";
- о взлетах Ту-22М3, которые поднимаются чаще всего с аэродрома "Шайковка" и могут ударить ракетами Х-22;
- о взлетах Ту-95, которые взлетают с разных аэродромов РФ, наносят удары из района Каспия ракетами Х-101;
- про атаки с кораблей ракетами "Калибр".
Воздушная тревога в Украине
Около 12:00 16 июня в Telegram-канале Воздушных сил уже сообщили, что есть угроза ракетной атаки по территории Украины. Россия выпустила "Калибры" с Черного моря.
В части регионов Украины, в том числе в Киеве и в области, объявили воздушную тревогу. Позже стало известно, что в Киевской области и на подступах к Киеву во время воздушной тревоги сработала ПВО.
Сообщается о взрывах в Подольском районе. Есть угроза атаки баллистическими ракетами. Жителей центральных, восточных и западных областей призывают быть в укрытиях.
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