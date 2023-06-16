Ракетная опасность. Россия запустила "Калибры" из Черного моря

Украинцев предупредили об угрозе ракетной атаки 16 июня. Россияне запустили "Калибры" из акватории Черного моря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные Силы ВСУ.

"Внимание! Зафиксированы пуски крылатых ракет "Калибр" с Черного моря", - говорится в сообщении.

Следует отметить, что в части областей Украины объявили воздушную тревогу. После 11:00 сигналы воздушной тревоги прозвучали в Киеве и западных областях.

Карта воздушных тревог по состоянию на 11:20

Мониторинговые группы сообщают, что существует угроза ракетной атаки для Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской и Винницкой областей, а также Киева.

Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец предупредил жителей об опасности в регионе.

Ракеты направляются на север

Воздушные силы ВСУ заявили, что несколько ракет типа "Калибр" направляются на север Украины. Военные призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Глава Офиса президента Андрей Ермак также призвал украинцев находиться в укрытиях.

Возле Киева работает ПВО

Киевская городская военная администрация сообщила, что в области и на подступах к Киеву работает ПВО.

Атаки России

Российская армия с мая почти каждую ночь атакует Украину ракетами и дронами-камикадзе иранского производства типа "Шахед". Россия также начала чаще выпускать гиперзвуковые ракеты "Кинжал".

Эта ночь не стала исключением, российские оккупанты пытались атаковать юг Украины дронами. Силы ПВО сбили два "Шахеда" в Николаевской области. К счастью, попаданий не было.

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