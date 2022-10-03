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На Запорожском направлении спецназовцы СБУ сбили российский вертолет Ка-52 (видео)

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Запорожье, Понедельник 03 октября 2022 12:22
На Запорожском направлении спецназовцы СБУ сбили российский вертолет Ка-52 (видео) Фото: бойцы СБУ уничтожили российский вертолет Ка-52 (wikipedia-org)
Автор: Наталья Юрченко

Спецназовцы СБУ уничтожили российский вертолет Ка-52 на Запорожском направлении. Защитники показали видео "жестокой посадки" вертолета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ .

Спецназовцы ЦСО "А" отследили место, где должна пролетать вражеская авиация. Тактическая группа была на позициях и контролировала район. Бойцы уничтожили российский вертолет из ПЗРК.

"После появления в зоне поражения трех вертолетов один из российских Ка-52 совершил "жесткую посадку" в результате выстрела из ПЗРК", - говорится в сообщении.

Напомним, за минувшие сутки наши защитники уничтожили на фронте самолет и вертолет россиян, а также ликвидировали более 300 оккупантов.

Всего с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла уже 60 430 своих военных.

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