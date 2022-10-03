На Запорожском направлении спецназовцы СБУ сбили российский вертолет Ка-52 (видео)

Спецназовцы СБУ уничтожили российский вертолет Ка-52 на Запорожском направлении. Защитники показали видео "жестокой посадки" вертолета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ .

Спецназовцы ЦСО "А" отследили место, где должна пролетать вражеская авиация. Тактическая группа была на позициях и контролировала район. Бойцы уничтожили российский вертолет из ПЗРК. "После появления в зоне поражения трех вертолетов один из российских Ка-52 совершил "жесткую посадку" в результате выстрела из ПЗРК", - говорится в сообщении.