Воздушные силы о запасах ракет для Patriot и IRIS-T: конечно, это не ноль

В распоряжении у украинских военных есть ракеты для батарей Patriot и IRIS-T, которые передали западные союзники.

"Конечно, это не ноль. Вы видели во время последней комбинированной атаки - мы сбили большое количество (вражеских ракет - ред.)", - рассказал Евлаш.



Он напомнил, что сбивать "Кинжалы" украинские защитники могут только при помощи Patriot. При этом эффективное уничтожение ракет возможно в радиусе 40 километров.

По словам Евлаша, ракеты для ПВО являются дефицитными, и партнеры знают об этом.

"Если даже не поставляется сама установка, ракеты также являются очень ценным элементом, который может использоваться для сдерживания воздушного нападения. Однако на войне никогда не бывает достаточно ракет, тем более во время таких массированных ударов противника, который превосходит количественно. Мы не производим сами эти ракеты и не можем закрыть потребность в полной мере", - рассказал спикер ВС.