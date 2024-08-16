Воздушные силы показали видео уничтожения моста через реку Сейм в Курской области

"Авиация Воздушных Сил активно участвует в боевых действиях на Курском направлении", - написал Олещук.

По его словам, украинские пилоты высокоточными ударами бьют по вражеским опорным пунктам, скоплению техники, а также – логистическим центрам и путям снабжения противника.

"Благодарю лётчиков и всех, кто обеспечивает боевую работу авиации", - написал он.

Что предшествовало

Сегодня российские Telegram-каналы начали заявлять, что украинские войска якобы уничтожили мост через реку Сейм возле села Глушково Курской области, являющегося важной артерией логистики в этом районе.

По словам россиян, ВСУ якобы был использован для ударов HIMARS. Однако позже Олещук заявил об использовании авиации.

Кроме этого российские военкоры заявили, что Украина якобы "наносят удары по мосту в селе Зване и намерены захватить участок Глушковского района по реке Сейм".

Напомним, со вторника, 6 августа, ВСУ ведут спецоперацию в Курской области, России. За это время Украина взяла под контроль уже 82 населенных пункта в Курской области (1150 квадратных километров территории).

Сегодня главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что вооруженные силы Украины сегодня продвинулись еще на расстояние от 1 до 3 километров в Курской области. А также о том, что генерал-майор Эдуард Москалев уже приступил к исполнению обязанностей коменданта Курской области.

Детальнее о том, зачем Украине наступление в Курской области и почему там была создана комендатура - читайте в материале РБК-Украина.

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