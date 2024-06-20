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Воздушные силы показали обломки российских ракет, сбитых во время ночной атаки

Украина , Четверг 20 июня 2024 11:24
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Воздушные силы показали обломки российских ракет, сбитых во время ночной атаки Фото: Воздушные силы показали обломки сбитых российских ракет (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Россия этой ночью атаковала Украину дронами-камикадзе и ракетами. Украинские защитники показали обломки ракет, которые удалось сбить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.

В ночь на 20 июня россияне выпустили по Украине крылатые ракеты из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Ракеты заходили с юго-восточного направления.

Воздушные силы сообщают, что силы противовоздушной обороны сбили вражеские крылатые ракеты в прифронтовой зоне Днепропетровской области.

Фото: военные показали обломки сбитых ракет (t.me/kpszsu)

Что еще известно о ночном обстреле

Россия этой ночью выпустила по Украине 27 "Шахедов" и девять ракет разных типов. ПВО работала в 10 областях Украины. Были уничтожены все "Шахеды", а также пять ракет.

Под ударом врага сегодня снова была энергетика. Повреждены объекты в четырех областях Украины. Из-за ночной атаки "Укрэнерго" усилило отключения света.

Больше о последствиях ночных обстрелов Украины - по ссылке.

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