Воздушные силы показали кадры ударов по двум мостовым переправам в Курской области

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука.

Как отметил командующий, на видео - результат боевой работы авиации управляемыми авиабомбами по двум мостовым переправам в 20-х числах августа 2024 года.

"Летчики тактической авиации Воздушных сил вместе с собратьями других родов и видов войск Сил обороны успешно разносят логистические сообщения в Курской области", - написал Олещук.

Украинская авиация уничтожает мосты в Курской области

Напомним, 16 августа россияне заявили об уничтожении одного из мостов через реку Сейм возле села Глушково в Курской области. Это была одна из важнейших логистических артерий россиян. В то же время оккупанты заявили, что Украина применила "несколько американских ракет HIMARS" для уничтожения моста.

Впоследствии командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук опубликовал видео уничтожения моста возле Глушкового. Он рассказал, что в операции в Курской области участвует и украинская авиация.

Через два дня стало известно, что украинская авиация уничтожила уже второй мост в Курской области через реку Сейм. Также сообщалось, что ВСУ могли поразить и третий мост в Курской области.

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