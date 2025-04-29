Воздушные силы показали, как истребитель МиГ-29 сбивает "Шахед" (видео)

Пилот истребителя МиГ-29 с позывным Denfix уничтожил очередной вражеский дрон-камикадзе типа "Шахед", поднявшись в небо на перехват утром.

По словам летчика, на этот раз удар дронов был осуществлен не ночью, как обычно, а на рассвете - что позволило лучше видеть цель в прицеле и уничтожить ее еще до достижения критических объектов.

Для отражения воздушных атак россиян Украина задействует все возможные средства: зенитные ракетные комплексы, мобильные группы, РЭБ и истребители.

На счету пилота уже более 20 уничтоженных крылатых ракет и БпЛА.