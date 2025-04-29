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Повітряні сили показали, як винищувач МіГ-29 збиває "Шахед" (відео)

Фото: Винищувая МіГ-29 ліквідував "Шахед" РФ (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Пілот винищувача МіГ-29 успішно знищив ворожий дрон "Шахед". У Повітряних силах показали відео в боротьбі з російськими безпілотниками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Командування "Захід" Повітряних Сил ЗСУ.

Пілот винищувача МіГ-29 з позивним Denfix знищив черговий ворожий дрон-камікадзе типу "Шахед", піднявшись у небо на перехоплення вранці. 

За словами льотчика, цього разу удар дронів був здійснений не вночі, як зазвичай, а на світанку - що дало змогу краще бачити ціль у прицілі та знищити її ще до досягнення критичних об’єктів.

Для відбиття повітряних атак росіян Україна задіює всі можливі засоби: зенітні ракетні комплекси, мобільні групи, РЕБ і винищувачі.

На рахунку пілота вже понад 20 знищених крилатих ракет та БпЛА.

Нагадаємо, у лютому ми писали, що під час чергової терористичної ракетно-дронової атаки силами української протиповітряної оборони було збито дрон із новим маркуванням.

З’явилися перші фото дрона-камікадзе "Шахед" нової серії з маркуванням "Ъ". Це вже щонайменше четверта відома серія ірансько-російських дронів-камікадзе типу "Шахед".

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