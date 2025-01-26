Воздушные силы подвели итоги за неделю: более 500 уничтоженных вражеских целей

Воздушные силы ВСУ подвели итоги за последнюю неделю. Всего уничтожено более 500 вражеских целей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Воздушных сил ВСУ.
Военные рассказали, что в течение недели с 20 по 26 января противовоздушной обороной сбито более 500 средств воздушного нападения противника. Среди них:
За неделю тактическая авиация Воздушных сил осуществила более тридцати самолетовылетов на:
Пилоты Воздушных сил нанесли десятки авиаударов по вражеским позициям бомбами и ракетами различных типов. Благодаря чему были поражены пункты управления, районы сосредоточения техники и живой силы.
За неделю воинами Сводной стрелковой бригады Воздушных сил осуществлено:
"Уничтожена живая сила, техника противника, полевые склады боеприпасов, десятки воздушных целей", добавили военные.
Напомним, что по состоянию на утро 26 января армия России потеряла за сутки более 1700 военных. Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину враг потерял 830 190 военных.
Мы также писали, что в течение вчерашних суток произошло более 150 боевых столкновений. Покровское направление было самым тяжелым - там враг совершил треть атак.
Кроме того, в целом противник нанес за минувшие сутки 32 авиаудара с применением 59 КАБов, более 650 атак ударными дронами и более 4 тысяч раз обстрелял позиции украинских войск и населенные пункты Украины.
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