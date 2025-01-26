Воздушные силы подвели итоги за неделю: более 500 уничтоженных вражеских целей

Военные рассказали, что в течение недели с 20 по 26 января противовоздушной обороной сбито более 500 средств воздушного нападения противника. Среди них:

2 управляемые авиационные ракеты;

375 ударных БпЛА типа "Шахед";

71 разведывательный БпЛА;

59 БпЛА других типов.

За неделю тактическая авиация Воздушных сил осуществила более тридцати самолетовылетов на:

воздушную разведку,

истребительное прикрытие,

огневое поражение,

авиационную поддержку наземных подразделений.

Пилоты Воздушных сил нанесли десятки авиаударов по вражеским позициям бомбами и ракетами различных типов. Благодаря чему были поражены пункты управления, районы сосредоточения техники и живой силы.

За неделю воинами Сводной стрелковой бригады Воздушных сил осуществлено:

64 поражения FPV-дронами,

144 успешных сброса с БпЛА,

11 стрелковых боев,

1100 разведывательных вылетов БпЛА.

"Уничтожена живая сила, техника противника, полевые склады боеприпасов, десятки воздушных целей", добавили военные.