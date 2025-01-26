Повітряні сили підбили підсумки за тиждень: понад 500 знищених ворожих цілей

Нагадаємо, що станом на ранок 26 січня армія Росії втратила за добу більш як 1700 військових. Всього з початку повномасштабного вторгнення в Україну ворог втратив 830 190 військових.

Ми також писали, що протягом вчорашньої доби відбулося понад 150 бойових зіткнень. Покровський напрямок був найважчим - там ворог здійснив третину атак.

Крім того, в цілому противник завдав за минулу добу 32 авіаудари із застосуванням 59 КАБів, понад 650 атак ударними дронами та понад 4 тисячі разів обстріляв позиції українських військ і населені пункти України.

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