Воздушная тревога объявлена по всей Украине: зафиксирован взлет МиГ-31К

Ранее сообщалось, что Россия запустила по Украине крылатые ракеты Х-101 с бортов Ту-95МС/Ту-160.

Воздушные силы ВСУ отметили, что первые ракеты Х-101 пролетели через Сумскую область в направлении Полтавщины.

Ночной удар по Киеву и другим регионам Украины

В Киеве и Киевской области около 23:00 была объявлена воздушная тревога. Около полуночи в столице прогремели взрывы. Впоследствии к дронам добавилась и баллистика.

Пострадали 11 человек, среди них ребенок. Один человек погиб. Чрезвычайники спасли 5 человек, в том числе ребенка и маломобильного человека.

Кроме того, в Броварах в результате российского обстрела повреждены многоэтажка и частный дом.

Перед тем вечером оккупанты ударили управляемыми авиабомбами по Харьковщине - около 20:30 в Харькове раздались первые взрывы. Под ударом оказалась энергетическая инфраструктура области, в результате чего у бытовых потребителей могут наблюдаться резкие перепады напряжения.