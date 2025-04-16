Воздушная тревога в большинстве областей Украины: есть угроза баллистики

"Ракетная угроза в областях где объявлена воздушная тревога! Угроза баллистики", - говорится в сообщении.

Сначала воздушную тревогу объявили на востоке Украины. Затем "покраснели" южные и центральные области Украины.

Карта воздушных тревог в Украине по состоянию на 12:45



Стоит отметить, что после объявления тревоги Воздушные силы ВСУ сообщили о движении скоростной цели в Днепропетровской области, а позже - о движении цели в направлении Кривого Рога.

Напомним, что 4 апреля российские войска атаковали жилой микрорайон Кривого Рога баллистикой, а именно "Искандером" с кассетными боеприпасами. В результате атаки в городе повреждены почти два десятка многоквартирных домов, шесть учебных заведений, ресторан, более 30 авто.

Как сообщил глава Днепропетровской ОВА, по состоянию на 16 апреля количество жертв вражеской атаки возросло до 20 человек. В больнице умер 23-летний парень, который получил ранения. Среди погибших девять детей.