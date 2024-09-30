В Киеве ожидается ухудшение качества воздуха: в Минздраве дали рекомендации

1 и 2 октября в Киеве прогнозируется ухудшение качества воздуха в результате попадания пыли из района Каспия. Такая ситуация продлится до пятницы, когда направление ветра в Украине изменится на южное и западное.

Независимо от причин загрязнения, важно придерживаться рекомендаций по защите.

В Минздраве отметили, что особенно важно следить за обновлениями только из проверенных источников информации, таких как официальные страницы региональных Центров контроля и профилактики болезней.

Кроме того, Минздрав дал рекомендации по защите от загрязненного воздуха: