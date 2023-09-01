Откажут ли в регистрации брака, если нет военного билета: объяснение юриста
При регистрации брака и развода, а также при получении других государственных услуг в разных инстанциях во время военного положения от мужчины призывного могут требовать военный билет.
Что делать, если военного билета нет и откажут ли регистрировать брак или развод в таком случае, в комментарии РБК-Украина рассказала Екатерина Анищенко, адвокат юридической компании Riyako&Partners.
Нужен ли военный билет для регистрации брака
По словам специалистов, при поступлении в университет или при регистрации брака у украинцев действительно вправе просить предъявить военный билет. Но в то же время сам гражданин имеет право решить, предоставлять его или нет.
"Даже при отсутствии военного билета в регистрации брака не откажут. При регистрации брака происходит смена гражданского состояния и об этом сообщается в ТЦК. Но это не влечет следствие того, что военкомат сразу берет повестки и бежит к мужчине домой, чтобы ее вручить. Это не одно и то же самое", – подчеркивает Катерина Анищенко.
В то же время отделы государственной регистрации актов гражданского состояния (ЗАГСы) во время войны должны передавать информацию об изменении гражданского состояния (женитьбе, разводе) мужчин призванного возраста в военкоматы. Но у них была такая обязанность и раньше, еще до вторжения РФ в Украину, говорит юрист.
"В этом контексте ничего не менялось уже много лет, и форма этого информирования осталась такой же, как и раньше", – отмечает Катерина.
Разница состоит только в том, что теперь только проверяют наличие военного билета. Кроме того, сейчас военкоматы по-прежнему имеют право отправить запрос в ЗАГСы о предоставлении информации о том или ином лице. Но это не значит, что мужчинам, у которых произошло изменение гражданского состояния, сразу же получат повестку, добавляет специалист.
Ранее юрист рассказала РБК-Украина, как государственные органы могут передавать информацию о мужчинах призывного возраста в военкоматы и будут ли вручать повестки после регистрации женитьбы или развода.
Также эксперт обратил внимание на то, когда повестки можно не принимать.
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