Повестки к дверям: в Виннице для мобилизации запускают мобильные группы

В Виннице для вручения повесток запустят мобильные группы. Они будут проводить подомовой обход.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее распоряжение городского главы Винницы.
Согласно документу, в городе и общине создана 31 мобильная группа. Их состав зависит от типа застройки:
В документе сказано, что повестка должна быть вручена под личную подпись гражданина.
Если человека нет дома или он отказывается брать повестку, члены группы составляют специальный акт.
Мэрия также организует рассылку заказных писем с уведомлением о вручении, если поступит соответствующее распоряжение от ТЦК.
Все ответственные структуры (департаменты горсовета, старосты, Ассоциация органов самоорганизации населения) обязаны ежедневно отчитываться о проведенных мероприятиях, а о случаях вручения или отказа - докладывать немедленно.
Контроль за исполнением этого решения возложен на заместителя городского головы Андрея Шпортуна.
К слову, в январе в приложение "Резерв+" добавили оповещения о повестках.
Это информационное сообщение, которое позволяет военнообязанным заранее подготовиться к получении повестки.