Всех на медкомиссию? В горсовете Броваров вручили повестки, получил и мэр

Во время заседания городского совета Броваров всем мужчинам раздали повестки. Теперь они должны явиться в военкомат для уточнения данных и прохождения врачебной комиссии.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Трибуна".

Первую повестку во время заседания получил городской голова Игорь Сапожко.

Заместитель начальника Броварского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки Михаил Григорьянц вручил повестки еще 9 присутствующим мужчинам.

"Опять пригласили на сверку учета военной службы. Поэтому действительно буду идти в военкомат для того, чтобы сверить определенные учеты, пройти соответствующие комиссии. Если в этом есть необходимость - будем делать все, что государству нужно", - заявил городской голова.

Также Сапожко добавил, что уже получал повестку и проходил медкомиссию.