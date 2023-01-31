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Всех на медкомиссию? В горсовете Броваров вручили повестки, получил и мэр

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Вторник 31 января 2023 12:54
Всех на медкомиссию? В горсовете Броваров вручили повестки, получил и мэр Фото: Всех на медкомиссию? В горсовете Броваров вручили повестки, получил и мэр (кадр по видео)
Автор: Сергей Пышкин

Во время заседания городского совета Броваров всем мужчинам раздали повестки. Теперь они должны явиться в военкомат для уточнения данных и прохождения врачебной комиссии.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Трибуна".

Первую повестку во время заседания получил городской голова Игорь Сапожко.

Заместитель начальника Броварского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки Михаил Григорьянц вручил повестки еще 9 присутствующим мужчинам.

"Опять пригласили на сверку учета военной службы. Поэтому действительно буду идти в военкомат для того, чтобы сверить определенные учеты, пройти соответствующие комиссии. Если в этом есть необходимость - будем делать все, что государству нужно", - заявил городской голова.

Также Сапожко добавил, что уже получал повестку и проходил медкомиссию.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что нужно делать при вручении повестки при наличии бронирования от призыва.

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