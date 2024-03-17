Буданов: мы должны использовать слабость Путина и сделать ее дополнительным оружием

Генерал-лейтенант отметил, что ограниченная военная операция оппозиционных к Путину российских вооруженных формирований (РДК, батальон "Сибирь", легион "Свобода России" и добровольцев из Ичкерии) в Белгородской и Курской областях является "только началом борьбы за их родную страну".

"Граждане РФ решили освободить свою страну от узурпировавшего власть старого человека и его приспешников, незаконно изменившего Конституцию и живущего в альтернативной реальности со своими муртадами", - подчеркнул Буданов.

Также шеф украинской военной разведки подчеркнул, что "выборы" Путина нелегитимные.

"Какой бы результат ни написала российская центральная избирательная комиссия - это фальшивка, поскольку выборы не состоялись не только в пограничных областях. Большое количество участков не будет иметь возможность сосчитать бюллетени, потому что российские активисты, осознавая всю подлость этих "выборов", портят их", - сказал Буданов.

Начальник ГУР МОУ добавил, что в РФ начался "бунт избирательных урн", так как такого количества испорченных бюллетеней и урн "не было никогда и нигде в мире".

"Путин понимает, что в глазах мировых лидеров, прежде КНР, он становится нестабильным правителем, который не способен обеспечить порядок на выборах у себя в стране. Он показывает себя слабаком перед своим народом и элитами", - отметил генерал-лейтенант.

Буданов добавил, что Путин больше всего боится слабости, а то, что сейчас происходит в РФ – ослабляет режим в целом и диктатора лично.

"Мы должны использовать эту слабость и сделать ее дополнительным оружием", - отмечает руководитель ГУР МОУ.

Выборы в России

Напомним, на территории РФ "выборы" проходят в течение трех дней - с 15 по 17 марта 2024 года. 8 декабря 2023 года Путин официально заявил о намерении снова переизбираться.

Как ранее писало Reuters, благодаря "выборам" диктатор может оставаться у власти, по меньшей мере, до 2030 года. Тем временем пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков уже заявлял о том, что Путина переизберут с результатом в 90% голосов.

Между тем, в Службе безопасности Украины рассказали о том, как проходят псевдовыборы в оккупации. По словам представителя Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Вадима Скибицкого, результаты "выборов" уже заранее известны в Кремле.

Добавим, что 17 марта в столице Молдовы Кишиневе 54-летний мужчина бросил два коктейля "Молотова" на территорию посольства России - там открыли избирательный участок для голосования.

Детальнее о псевдовыборах в оккупации - в материале РБК-Украина "Выборы" под дулом автомата. Как украинцев в оккупации заставляют голосовать за Путина".