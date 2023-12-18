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"Должны действовать вместе". Кулеба призвал партнеров увеличить производство оружия

Понедельник 18 декабря 2023 11:40
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"Должны действовать вместе". Кулеба призвал партнеров увеличить производство оружия Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Украина и ее западные партнеры должны увеличить производство оружия для борьбы с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Дмитрия Кулебу в интервью немецкому телеканалу ARD.

"Украина вместе с партнерами также должна увеличить производство оружия. Они должны действовать вместе как военная коалиция, как брать по оружию. Мы должны оставаться сильными, защищать Украину и защищать всю Европу", - сказал Кулеба.

Министр отметил, что Украина может справиться с блокированием дальнейшей помощи со стороны ЕС премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Он также считает, что начало переговоров о вступлении Украины в ЕС могло бы убедить США принять решение о дальнейшей помощи нашей стране.

50 млрд евро для Украины от ЕС

Ранее Еврокомиссия предложила выделить Украине финансовую помощь в размере 50 млрд евро до 2027 года.

14 декабря, лидеры стран ЕС обсудили эту инициативу на саммите в Брюсселе, впрочем, 15 декабря, Венгрия наложила вето на решение, несмотря на поддержку других 26 членов блока.

Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что не одобрит такое решение, пока блок не выплатит все предназначенные для его страны средства, которые были заморожены.

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