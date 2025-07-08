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Наводнение в Техасе: число погибших перевалило за 100

Вторник 08 июля 2025 04:22
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Наводнение в Техасе: число погибших перевалило за 100 Фото: в Техасе растет число жертв из-за наводнений (Getty Images)
Автор: Мария Рагуткина

В американском штате Техас число погибших в результате наводнения возросло как минимум до 104 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Среди погибших оказались как минимум 28 детей, а еще 24 человека числятся пропавшими без вести. По последним данным, только в округе Керр число погибших достигло 84. В целом, ситуация выглядит следующим образом:

  • Округ Керр: 84 погибших, 11 пропавших без вести;
  • Округ Трэвис: 7 погибших, 10 пропавших без вести;
  • Округ Бернет : 4 погибших, 2 пропавших без вести;
  • Округ Кендалл: 6 погибших;
  • Округ Уильямсон: 2 погибших, 1 пропавший без вести;
  • Округ Том-Грин: 1 погибший.

По словам губернатора Техаса Грега Эбботта, свыше 20 госучреждений реагируют на наводнение по всему Техасу. Спасатели продолжают поиски десятков пропавших без вести людей.

Наводнение в Техасе

Напомним, наводнение в Техасе началось утром, 4 июля. Уровень воды в округе Керр поднялся на 8-9 метров всего за 45 минут.

В детском лагере "Мистик", где находились 700 человек, десятки погибли или пропали без вести. 10 девочек и воспитатель пропали без вести.

Президент США Дональд Трамп ввел режим стихийного бедствия и заявил, что федеральная помощь штату будет продолжена.

В то же время 7 июля местные власти сообщили, что уровень воды вновь начал подниматься из-за сильных дождей.

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