Наводнение в Техасе: число погибших перевалило за 100
В американском штате Техас число погибших в результате наводнения возросло как минимум до 104 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Среди погибших оказались как минимум 28 детей, а еще 24 человека числятся пропавшими без вести. По последним данным, только в округе Керр число погибших достигло 84. В целом, ситуация выглядит следующим образом:
- Округ Керр: 84 погибших, 11 пропавших без вести;
- Округ Трэвис: 7 погибших, 10 пропавших без вести;
- Округ Бернет : 4 погибших, 2 пропавших без вести;
- Округ Кендалл: 6 погибших;
- Округ Уильямсон: 2 погибших, 1 пропавший без вести;
- Округ Том-Грин: 1 погибший.
По словам губернатора Техаса Грега Эбботта, свыше 20 госучреждений реагируют на наводнение по всему Техасу. Спасатели продолжают поиски десятков пропавших без вести людей.
Наводнение в Техасе
Напомним, наводнение в Техасе началось утром, 4 июля. Уровень воды в округе Керр поднялся на 8-9 метров всего за 45 минут.
В детском лагере "Мистик", где находились 700 человек, десятки погибли или пропали без вести. 10 девочек и воспитатель пропали без вести.
Президент США Дональд Трамп ввел режим стихийного бедствия и заявил, что федеральная помощь штату будет продолжена.
В то же время 7 июля местные власти сообщили, что уровень воды вновь начал подниматься из-за сильных дождей.
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