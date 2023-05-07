Наводнения в Республике Конго унесли жизни более 200 человек
Фото: в Республике Конго произошли внезапные наводнения (GettyImages)
В провинции Южное Киву Республики Конго произошли внезапные наводнения, унесшие жизни не менее 203 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC .
Реки вышли из берегов в селах у Калехе, недалеко от берегов озера Киву, в четверг. По данным местных властей провинции Южное Киву, число погибших достигло 203 человек, и многие все еще считаются пропавшими без вести.
Губернатор Южного Кива Тео Нгвабидже заявил, что правительство провинции направило местным медикаменты, продукты питания и предоставило убежище эвакуированным.
Напомним, что в Канаде из-за масштабных лесных пожаров эвакуируют более 24 тысяч жителей провинции Альберта.
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