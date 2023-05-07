Наводнения в Республике Конго унесли жизни более 200 человек

В провинции Южное Киву Республики Конго произошли внезапные наводнения, унесшие жизни не менее 203 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC .

Реки вышли из берегов в селах у Калехе, недалеко от берегов озера Киву, в четверг. По данным местных властей провинции Южное Киву, число погибших достигло 203 человек, и многие все еще считаются пропавшими без вести. Губернатор Южного Кива Тео Нгвабидже заявил, что правительство провинции направило местным медикаменты, продукты питания и предоставило убежище эвакуированным.