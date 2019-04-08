Повєткін погодився на бій з Усиком вже після домовленості з Такамом

Російський боксер Олександр Повєткін погодився на бій з чемпіоном світу WBC, WBO, IBF у важкій вазі Олександром Усиком, однак зробив це після домовленості українця з камерунцем Карлосом Такамом. Про це заявив промоутер українського боксера Олександр Красюк розповів в інтерв'ю Video Boxing.

"Повєткін хотів провести бій за титул і не поспішав вести переговори. І коли у нас вже час підтискав, ми зробили остаточну пропозицію. Довгий час ми не отримували відповіді і вирішили битися з Такама. Після цього Олександр погодився на бій, але команда Усика вже почала налаштовуватися на Такама ", - сказав Красюк.

За словами промоутера, Такам за своїм рівнем близький до топ-боксерів, що він довів у поєдинках проти Олександра Повєткіна та британця Ентоні Джошуа.

"Для переходу у нову вагу - кращий тест. Він не був основним варіантом, велися переговори з Повєткіним, але обставини склалися так, що вибір припав на Такама, - додав Красюк.

Бій Усик - Такам відбудеться 25 травня у Оксон-Гіллі (США).

Нагадаємо, Усик відмовився від титулу Всесвітньої боксерської асоціації - WBA, яка зобов'язала українця провести захист пояса з росіянином Денисом Лебедєвим.