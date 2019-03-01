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Переговори про бій Усик - Повєткін знаходяться на завершальній стадії

Новини » Спорт    01.03.2019 - 14:24
Переговори про бій Усик - Повєткін знаходяться на завершальній стадії
Фото: Олександр Усик (instagram.com/usykaa)

Про це заявив промоутер Едді Хірн

Переговори про бій між українцем Олександром Усиком (16-0, 11 КО) і росіянином Олександром Повєткіним (34-2, 24 КО) знаходяться на завершальній стадії. Про це заявив промоутер Едді Хірн, передає Ringpolska.pl.

"Переговори тривають, але ми майже домовилися. Думаю, що бій відбудеться. До сих пір не можу повірити, що Усик вирішив дебютувати в суперважкій вазі відразу на такому високому рівні. Повєткін - дуже небезпечний, що довів у бою з Ентоні Джошуа. Вболівальники вже можуть задоволено потирати руки ", - сказав Хирн.

Свій наступний бій Усик проведе 18 травня нинішнього року, місце проведення та суперник офіційно поки не анонсовані. 

Усик є абсолютним чемпіоном світу з боксу в крузервейте. На даний момент українець активно готується до переходу в надважкий дивізіон.

В останньому бою Олександр Повєткін поступився британцеві Ентоні Джошуа, чинному чемпіону світу в суперважкій вазі за версіями WBA Super, WBO, IBF і IBO.

Усик і Джошуа можуть провести бій навесні 2020 року, - промоутер WBC визнав Усика найкращим боксером 2018 року
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