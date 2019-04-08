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Повєткін погодився на бій з Усиком вже після домовленості з Такамом

Новини » Спорт    08.04.2019 - 15:44
Повєткін погодився на бій з Усиком вже після домовленості з Такамом
Фото: Олександр Усик (instagram.com/usykaa)

Про це заявив промоутер українського боксера

Російський боксер Олександр Повєткін погодився на бій з чемпіоном світу WBC, WBO, IBF у важкій вазі Олександром Усиком, однак зробив це після домовленості українця з камерунцем Карлосом Такамом. Про це заявив промоутер українського боксера Олександр Красюк розповів в інтерв'ю Video Boxing.

"Повєткін хотів провести бій за титул і не поспішав вести переговори. І коли у нас вже час підтискав, ми зробили остаточну пропозицію. Довгий час ми не отримували відповіді і вирішили битися з Такама. Після цього Олександр погодився на бій, але команда Усика вже почала налаштовуватися на Такама ", - сказав Красюк.

За словами промоутера, Такам за своїм рівнем близький до топ-боксерів, що він довів у поєдинках проти Олександра Повєткіна та британця Ентоні Джошуа.

"Для переходу у нову вагу - кращий тест. Він не був основним варіантом, велися переговори з Повєткіним, але обставини склалися так, що вибір припав на Такама, - додав Красюк.

Бій Усик - Такам відбудеться 25 травня у Оксон-Гіллі (США).

 

Нагадаємо,  Усик відмовився від титулу Всесвітньої боксерської асоціації - WBA, яка зобов'язала українця провести захист пояса з росіянином Денисом Лебедєвим.

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