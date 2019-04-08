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Поветкин согласился на бой с Усиком уже после договоренности с Такамом

Новости » Спорт    08.04.2019 - 15:44
Поветкин согласился на бой с Усиком уже после договоренности с Такамом
Фото: Александр Усик (instagram.com/usykaa)

Об этом заявил промоутер украинского боксера

Российский боксер Александр Поветкин согласился на бой с чемпионом мира WBC, WBO, IBF в тяжелом весе Александром Усиком, однако сделал это после договоренности украинца с камерунцем Карлосом Такамом. Об этом заявил промоутер украинского боксера Александр Красюк рассказал в интервью Video Boxing.

"Поветкин хотел провести бой за титул и не спешил вести переговоры. И когда у нас уже время поджимало, мы сделали окончательное предложение. Долгое время мы не получали ответа и решили драться с Такамом. После этого Александр согласился на бой, но команда Усика уже начала настраиваться на Такама", - сказал Красюк.

По словам промоутера, Такам по своему уровню близок к топ-боксерам, что он доказал в поединках против Александра Поветкина и британца Энтони Джошуа.

"Для перехода в новый вес - лучший тест. Он не был основным вариантом, велись переговоры с Поветкиным, но обстоятельства сложились так, что выбор пал на Такама, - добавил Красюк. 

Бой Усик - Такам состоится 25 мая в Оксон-Хилле (США).

 

Напомним, Усик отказался от титула Всемирной боксерской ассоциации - WBA, которая обязала украинца провести защиту пояса с россиянином Денисом Лебедевым.

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