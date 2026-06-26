ua en ru
Пт, 26 июня Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Возвращаться опасно. В Совете Европы призвали сохранить защиту для украинцев

01:10 26.06.2026 Пт
2 мин
Комиссар Совета Европы против сокращения помощи украинцам
aimg Иван Носальский
Возвращаться опасно. В Совете Европы призвали сохранить защиту для украинцев Иллюстративное фото: в Совете Европы заявили, что защиту для украинцев нужно продолжать (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Европейским странам не следует преждевременно сворачивать меры поддержки и механизмы временной защиты для миллионов украинских беженцев.

Об заявил комиссар Совета Европы по правам человека Майкл О’Флаэрти, сообщили РБК-Украина в Office of the Council of Europe Commissioner for Human Rights

Комиссар выразил серьезное беспокойство из-за активных дискуссий в Европе по сокращению социальной помощи и ограничению доступа к статусу временной защиты для отдельных категорий граждан, в частности мужчин призывного возраста.

По его словам, вывод людей из-под коллективной защиты без надежного социального фундамента погрузит миллионы украинцев в правовую неопределенность и нищету, а также заставит их возвращаться в опасные условия против собственной воли.

О'Флаэрти подчеркнул, что количество пострадавших среди гражданских в 2025-2026 годах достигло наивысшего уровня, а ракетные и дроновые атаки РФ продолжают поражать объекты по всей Украине, включая западные регионы.

В связи с этим комиссар предоставил странам-участницам следующие ключевые рекомендации:

  • Обеспечить непрерывность защиты: продолжать действие статусов или предоставлять альтернативные правовые варианты проживания.
  • Избегать искусственного давления: воздержаться от урезания выплат и создания административных препятствий, заставляющих людей покидать страну пребывания.
  • Гарантировать защиту без дискриминации: не ограничивать права в зависимости от пола, трудоустройства или продолжительности проживания, а также учитывать потребности уязвимых групп.
  • Сохранить доступ к системам предоставления убежища: при просмотре коллективных программ предоставлять беженцам возможность проходить индивидуальные процедуры получения убежища.

Защита украинцев в Европе

Напомним, в марте 2022 года Европейский Союз ввел действие Директива о временной защите для поддержки украинских беженцев. Сначала статус предоставлялся на один год, однако впоследствии его неоднократно продолжали из-за продолжающихся боевых действий.

В последний раз срок действия коллективной защиты официально продлили до марта 2027 года.

Европейская комиссия уже готовит новое официальное предложение по урегулированию статуса украинских беженцев с марта 2027 года, на основе которого Совет ЕС будет принимать окончательное решение.

В Брюсселе уверяют, что поддержка остается непоколебимой, а будущие изменения будут направлены исключительно на помощь Украине и ее гражданам.

Детальнее об этом - в материале РБК-Украина.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Совет Европы Помощь Украине Война в Украине
Новости
Бывший полковник СБУ, которого на госизмене поймал Малюк, получил пожизненное
Бывший полковник СБУ, которого на госизмене поймал Малюк, получил пожизненное
Аналитика
Вернутся ли отключения света летом: интервью с главой "Укрэнерго"
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Вернутся ли отключения света летом: интервью с главой "Укрэнерго"