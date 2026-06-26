Возвращаться опасно. В Совете Европы призвали сохранить защиту для украинцев
Европейским странам не следует преждевременно сворачивать меры поддержки и механизмы временной защиты для миллионов украинских беженцев.
Об заявил комиссар Совета Европы по правам человека Майкл О’Флаэрти, сообщили РБК-Украина в Office of the Council of Europe Commissioner for Human Rights
Комиссар выразил серьезное беспокойство из-за активных дискуссий в Европе по сокращению социальной помощи и ограничению доступа к статусу временной защиты для отдельных категорий граждан, в частности мужчин призывного возраста.
По его словам, вывод людей из-под коллективной защиты без надежного социального фундамента погрузит миллионы украинцев в правовую неопределенность и нищету, а также заставит их возвращаться в опасные условия против собственной воли.
О'Флаэрти подчеркнул, что количество пострадавших среди гражданских в 2025-2026 годах достигло наивысшего уровня, а ракетные и дроновые атаки РФ продолжают поражать объекты по всей Украине, включая западные регионы.
В связи с этим комиссар предоставил странам-участницам следующие ключевые рекомендации:
- Обеспечить непрерывность защиты: продолжать действие статусов или предоставлять альтернативные правовые варианты проживания.
- Избегать искусственного давления: воздержаться от урезания выплат и создания административных препятствий, заставляющих людей покидать страну пребывания.
- Гарантировать защиту без дискриминации: не ограничивать права в зависимости от пола, трудоустройства или продолжительности проживания, а также учитывать потребности уязвимых групп.
- Сохранить доступ к системам предоставления убежища: при просмотре коллективных программ предоставлять беженцам возможность проходить индивидуальные процедуры получения убежища.
Защита украинцев в Европе
Напомним, в марте 2022 года Европейский Союз ввел действие Директива о временной защите для поддержки украинских беженцев. Сначала статус предоставлялся на один год, однако впоследствии его неоднократно продолжали из-за продолжающихся боевых действий.
В последний раз срок действия коллективной защиты официально продлили до марта 2027 года.
Европейская комиссия уже готовит новое официальное предложение по урегулированию статуса украинских беженцев с марта 2027 года, на основе которого Совет ЕС будет принимать окончательное решение.
В Брюсселе уверяют, что поддержка остается непоколебимой, а будущие изменения будут направлены исключительно на помощь Украине и ее гражданам.
Детальнее об этом - в материале РБК-Украина.