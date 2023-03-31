Нашли во дворе в Херсонской области. Саперы уничтожили авиабомбу ФАБ-500

Сегодня, 31 марта, в Херсонской области саперы уничтожили авиабомбу ФАБ-500, лежавшую во дворе жилого дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Министерства обороны Украины .

По обращению местных жителей, команда саперов вывезла взрывоопасный предмет в безопасное для людей место за пределы населенного пункта и уничтожила его.

"Бомба пролежала в хлеву хозяина достаточно долгий период", - сообщили в Минобороны.

По их данным, образовавшаяся в ходе подрыва воронка - в радиусе 18,5 м и глубиной 6 метров, а взрывная волна достигала до 1,5 км.

"Трудно даже представить какие негативные последствия могли быть в случае ее взрыва в населенном пункте", - добавили в министерстве.

Напомним, недавно в лесу Херсонской области мужчина подорвался на вражеской мине.

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