Вернуть пропавших детей поможет ДНК-база: что делать родственникам уже сейчас

Для чего нужна ДНК-база данных

Национальная ДНК-база данных родственников пропавших детей направлена на:

идентификацию юных украинцев;

возвращение их домой.

"Каждый украинский ребенок заслуживает собственных корней, свою семью, родной язык и Родину", - напомнили на официальной странице всеукраинской кампании.

Отмечается, что во время войны тысячи украинских детей были насильно оторваны от своих семей, а на территории РФ:

им меняют имена;

им выдают новые документы;

их заставляют забывать украинский язык и культуру.

"Однако существует то, что остается неизменным даже под давлением обстоятельств - это генетический код в крови, которая течет по жилам каждого человека. ДНК сохраняет свои характеристики в течение всей жизни человека", - объяснили организаторы инициативы.

Отмечается, что этот "инструмент" способен работать не только сегодня, но и через много лет.

"Даже если личные документы и данные ребенка будут полностью изменены, генетическая информация останется неизменной и поможет установить его личность и настоящие родственные связи", - рассказали украинцам.

Что делать родственникам пропавших во время войны детей

Тем, кто является кровным родственником ребенка, пропавшего в результате российской агрессии, советуют как можно быстрее сдать образец ДНК (биологический материал, который может создать надежный путь к возвращению ребенка в Украину).

Уточняется, что процедура сдачи образца ДНК:

является полностью безопасной;

является безболезненной;

занимает всего несколько минут времени;

проводится за счет государства.

Основное об отборе биологических образцов (инфографика: mvs.gov.ua)

Отмечается, что все образцы:

хранятся с соблюдением самых высоких стандартов безопасности;

используются исключительно для идентификации депортированных и принудительно перемещенных детей.

Что делать тем, кто обладает информацией о пропавшем ребенке

Тех из украинцев, кто имеет любую информацию о депортированном или принудительно перемещенном с оккупированных территорий Украины ребенке, призывают немедленно сообщить об этом в Национальную полицию.

Кому и как сообщать информацию о пропавшем ребенке (инфографика: mvs.gov.ua)

"Даже малейшая деталь, которая кажется вам незначительной, может стать решающей для восстановления украинского будущего ребенка и сохранения его национальной идентичности. Совместными усилиями мы способны вернуть наших детей домой", - подытожили организаторы инициативы.

Публикация организаторов всеукраинской кампании (скриншот: facebook.com/povernemoditey)