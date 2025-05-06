Вернуть пропавших детей поможет ДНК-база: что делать родственникам уже сейчас

В Украине стартовала важная общенациональная кампания - создание единой национальной ДНК-базы данных родственников пропавших детей. Она поможет быстрее найти и вернуть юных украинцев домой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальную страницу всеукраинской кампании по возвращению депортированных детей Украины в Facebook.
Национальная ДНК-база данных родственников пропавших детей направлена на:
"Каждый украинский ребенок заслуживает собственных корней, свою семью, родной язык и Родину", - напомнили на официальной странице всеукраинской кампании.
Отмечается, что во время войны тысячи украинских детей были насильно оторваны от своих семей, а на территории РФ:
"Однако существует то, что остается неизменным даже под давлением обстоятельств - это генетический код в крови, которая течет по жилам каждого человека. ДНК сохраняет свои характеристики в течение всей жизни человека", - объяснили организаторы инициативы.
Отмечается, что этот "инструмент" способен работать не только сегодня, но и через много лет.
"Даже если личные документы и данные ребенка будут полностью изменены, генетическая информация останется неизменной и поможет установить его личность и настоящие родственные связи", - рассказали украинцам.
Тем, кто является кровным родственником ребенка, пропавшего в результате российской агрессии, советуют как можно быстрее сдать образец ДНК (биологический материал, который может создать надежный путь к возвращению ребенка в Украину).
Уточняется, что процедура сдачи образца ДНК:
Отмечается, что все образцы:
Тех из украинцев, кто имеет любую информацию о депортированном или принудительно перемещенном с оккупированных территорий Украины ребенке, призывают немедленно сообщить об этом в Национальную полицию.
"Даже малейшая деталь, которая кажется вам незначительной, может стать решающей для восстановления украинского будущего ребенка и сохранения его национальной идентичности. Совместными усилиями мы способны вернуть наших детей домой", - подытожили организаторы инициативы.
Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине создадут реестр депортированных в РФ детей и систему учета.
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