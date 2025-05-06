Повернути зниклих дітей допоможе ДНК-база: що робити родичам вже зараз

В Україні стартувала важлива загальнонаціональна кампанія - створення єдиної національної ДНК-бази даних родичів зниклих дітей. Вона допоможе швидше знайти та повернути юних українців додому.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на офіційну сторінку всеукраїнської кампанії з повернення депортованих дітей України у Facebook.
Національна ДНК-база даних родичів зниклих дітей спрямована на:
"Кожна українська дитина заслуговує на власне коріння, свою родину, рідну мову та Батьківщину", - нагадали на офіційній сторінці всеукраїнської кампанії.
Зазначається, що під час війни тисячі українських дітей були насильно відірвані від своїх родин, а на території РФ:
"Одначе існує те, що залишається незмінним навіть під тиском обставин - це генетичний код у крові, яка тече жилами кожної людини. ДНК зберігає свої характеристики протягом усього життя людини", - пояснили організатори ініціативи.
Наголошується, що цей "інструмент" здатний працювати не лише сьогодні, але й через багато років.
"Навіть якщо особисті документи та дані дитини будуть повністю змінені, генетична інформація залишиться незмінною та допоможе встановити її особу та справжні родинні зв'язки", - розповіли українцям.
Тим, хто є кровним родичем дитини, зниклої внаслідок російської агресії, радять якнайшвидше здати зразок ДНК (біологічний матеріал, який може створити надійний шлях до повернення дитини в Україну).
Уточнюється, що процедура здачі зразка ДНК:
Наголошується, що всі зразки:
Тих з українців, хто має будь-яку інформацію про депортовану або примусово переміщену з окупованих територій України дитину, закликають негайно повідомити про це до Національної поліції.
"Навіть найменша деталь, яка здається вам незначною, може стати вирішальною для відновлення українського майбутнього дитини та збереження її національної ідентичності. Спільними зусиллями ми здатні повернути наших дітей додому", - підсумували організатори ініціативи.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Україні створять реєстр депортованих до РФ дітей та систему обліку.
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