Повернути зниклих дітей допоможе ДНК-база: що робити родичам вже зараз

Для чого потрібна ДНК-база даних

Національна ДНК-база даних родичів зниклих дітей спрямована на:

ідентифікацію юних українців;

повернення їх додому.

"Кожна українська дитина заслуговує на власне коріння, свою родину, рідну мову та Батьківщину", - нагадали на офіційній сторінці всеукраїнської кампанії.

Зазначається, що під час війни тисячі українських дітей були насильно відірвані від своїх родин, а на території РФ:

їм змінюють імена;

їм видають нові документи;

їх примушують забувати українську мову та культуру.

"Одначе існує те, що залишається незмінним навіть під тиском обставин - це генетичний код у крові, яка тече жилами кожної людини. ДНК зберігає свої характеристики протягом усього життя людини", - пояснили організатори ініціативи.

Наголошується, що цей "інструмент" здатний працювати не лише сьогодні, але й через багато років.

"Навіть якщо особисті документи та дані дитини будуть повністю змінені, генетична інформація залишиться незмінною та допоможе встановити її особу та справжні родинні зв'язки", - розповіли українцям.

Що робити родичам зниклих під час війни дітей

Тим, хто є кровним родичем дитини, зниклої внаслідок російської агресії, радять якнайшвидше здати зразок ДНК (біологічний матеріал, який може створити надійний шлях до повернення дитини в Україну).

Уточнюється, що процедура здачі зразка ДНК:

є цілком безпечною;

є безболісною;

займає лише декілька хвилин часу;

проводиться коштом держави.

Основне про відбір біологічних зразків (інфографіка: mvs.gov.ua)

Наголошується, що всі зразки:

зберігаються з дотриманням найвищих стандартів безпеки;

використовуються виключно для ідентифікації депортованих та примусово переміщених дітей.

Що робити тим, хто має інформацією про зниклу дитину

Тих з українців, хто має будь-яку інформацію про депортовану або примусово переміщену з окупованих територій України дитину, закликають негайно повідомити про це до Національної поліції.

Кому та як повідомляти інформацію про зниклу дитину (інфографіка: mvs.gov.ua)

"Навіть найменша деталь, яка здається вам незначною, може стати вирішальною для відновлення українського майбутнього дитини та збереження її національної ідентичності. Спільними зусиллями ми здатні повернути наших дітей додому", - підсумували організатори ініціативи.

Публікація організаторів всеукраїнської кампанії (скриншот: facebook.com/povernemoditey)