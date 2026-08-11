Вернуть детям радость: в Карпатах продолжается проект "Лето без войны"

За четыре года более 6 тысяч детей украинских защитников прошли специальную программу психологического обновления. Этим летом в Карпаты отправятся еще 1513 детей действующих бойцов, ветеранов, а также тех воинов, которые погибли, находятся в плену или считаются пропавшими без вести.

Как проект "Лето без войны" помогает детям военных восстанавливаться психологически и физически, рассказывает РБК-Украина.

Недавно с очередной смены вернулись дети военнослужащих 1-й отдельной бригады территориальной обороны имени Ивана Богуна, 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" и 1-го корпуса НГУ "Азов" .

Дети украинских героев отдохнули в лагере в Карпатах (фото: БО "После Службы")

Среди них - 79 детей из семей военнослужащих 1-й бригады Богуна . В течение восьми дней они отдыхали в Карпатах, путешествовали, знакомились, посещали экскурсии и участвовали в программе психоэмоционального обновления.

Для многих эта поездка стала первым самостоятельным путешествием вдали от дома.

Восемь дней новых впечатлений

Первые дни были полны волнения не только для детей, но и для их родителей и родных. Отпустить ребенка самого на восемь дней в путешествие – непростое решение, особенно для семей, живущих в условиях войны.

Но переживания быстро сменились любопытством, новыми знакомствами и яркими эмоциями.

Во время смены детей ждали путешествия по Карпатам, экскурсии, активности на природе, общение со сверстниками и насыщенная программа отдыха. Для них организовывали встречи и выступления звезд украинской эстрады.

Отдельной составляющей программы явилось психоэмоциональное восстановление, призванное помочь детям отвлечься от переживаний, связанных с войной, ощутить безопасность и получить новые положительные эмоции.

Для кого-то самыми яркими воспоминаниями стали горы и путешествия. Для кого-то новые друзья, первая самостоятельная поездка или встреча с любимыми артистами.

А для всех – возможность хотя бы на несколько дней отложить тревоги, печали и переживания и просто побыть детьми.

Дети военных могут пройти психологическую реабилитацию в лагере (фото: БО "После Службы")

Поддержка детей, растущих в условиях войны

Среди участников проекта – дети действующих военнослужащих, ветеранов, погибших Героев, пленных и пропавших без вести воинов.

Война для них – это не только новости с фронта или воздушные тревоги. Это ожидания отца или матери по боевой задаче, переживания за близких, потеря, неизвестность и взрослые эмоции, с которыми ребенку приходится сталкиваться гораздо раньше, чем хотелось бы.

Именно поэтому "Лето без войны" - это гораздо больше, чем обычный летний отдых.

Проект дает детям возможность увидеть новые места, найти друзей, получить положительные эмоции, восстановить силы и хотя бы ненадолго вернуться в детство.

Уже четыре года дети украинских защитников отдыхают вместе в Карпатах (фото: БО "После Службы")

Четыре года "Лета без войны"

Проект "Лето без войны" существует с 2023 года. Его главная цель – поддержать семьи военнослужащих реальными и конкретными действиями, создать для детей безопасное пространство для отдыха и психоэмоционального обновления.

Этим летом организаторы планируют отправить в Карпаты 1513 детей из семей погибших, пленных, пропавших без вести военнослужащих, действующих военных и ветеранов.

Одна из смен объединила детей сразу из трех подразделений - 1-й отдельной бригады территориальной обороны имени Ивана Богуна, 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" и 12-й бригады специального назначения НГУ "Азов".

За четыре года работы проекта его участниками стали уже более 6 тысяч детей из семей военнослужащих .

"Для нас очень важно поддерживать семьи погибших, пленных, пропавших без вести, действующих военнослужащих и ветеранов. Наш долг - помогать им, быть рядом. Эти дети пережили так много всего, что хочется подарить им хотя бы немного положительных впечатлений. Проект "Лето без войны" был создан именно с такой целью отмечает директор БО "После Службы" Анастасия Заречная.

Проект реализуют БО "Після Служби" и ГО "Милосердя та здоров'я" . Уже четвертый год финансовую поддержку "Лету без войны" оказывает "Украинская бронетехника" .

"Сегодня роль бизнеса не ограничивается уплатой налогов или сохранением рабочих мест. Ответственный бизнес должен становиться партнером для общества в решении острейших социальных проблем. Поддержка детей из семей военных, ветеранов, из семей погибших Героев - это моральная обязанность каждого из нас и общества в целом", - отметил генеральный директор компании Владислав Бельбас.

Дети украинских военных могут отдохнуть в лагере в Карпатах (фото: БО "После Службы")

"Дети не выбирали войну. Но они живут рядом с ней каждый день. Мы не можем вернуть им годы, которые она унесла. Однако можем сделать все, чтобы в их воспоминаниях оставались не только тревоги, потери и ожидания, но и горы, друзья, путешествия, музыка, смех и лето", - подчеркивают организаторы.

Именно ради этого и создано "Лето без войны" – чтобы хотя бы на несколько дней вернуть детям то, что у них не должна забирать ни одна война: возможность быть просто детьми.