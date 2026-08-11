ua en ru
Вт, 11 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Вернуть детям радость: в Карпатах продолжается проект "Лето без войны"

12:58 11.08.2026 Вт
5 мин
Дети военных уже четыре года имеют возможность отдохнуть и пройти психологическую реабилитацию
aimg Анна Шиканова
Вернуть детям радость: в Карпатах продолжается проект "Лето без войны" Как дети военных отдыхают в лагере в Карпатах (фото: БО "После Службы")
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

За четыре года более 6 тысяч детей украинских защитников прошли специальную программу психологического обновления. Этим летом в Карпаты отправятся еще 1513 детей действующих бойцов, ветеранов, а также тех воинов, которые погибли, находятся в плену или считаются пропавшими без вести.

Как проект "Лето без войны" помогает детям военных восстанавливаться психологически и физически, рассказывает РБК-Украина.

Недавно с очередной смены вернулись дети военнослужащих 1-й отдельной бригады территориальной обороны имени Ивана Богуна, 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" и 1-го корпуса НГУ "Азов" .

Вернуть детям радость: в Карпатах продолжается проект &quot;Лето без войны&quot;

Дети украинских героев отдохнули в лагере в Карпатах (фото: БО "После Службы")

Среди них - 79 детей из семей военнослужащих 1-й бригады Богуна . В течение восьми дней они отдыхали в Карпатах, путешествовали, знакомились, посещали экскурсии и участвовали в программе психоэмоционального обновления.

Для многих эта поездка стала первым самостоятельным путешествием вдали от дома.

Восемь дней новых впечатлений

Первые дни были полны волнения не только для детей, но и для их родителей и родных. Отпустить ребенка самого на восемь дней в путешествие – непростое решение, особенно для семей, живущих в условиях войны.

Но переживания быстро сменились любопытством, новыми знакомствами и яркими эмоциями.

Читайте также: Бесплатные путевки детям дают не только в "Артек": кто и при каких условиях может получить

Во время смены детей ждали путешествия по Карпатам, экскурсии, активности на природе, общение со сверстниками и насыщенная программа отдыха. Для них организовывали встречи и выступления звезд украинской эстрады.

Отдельной составляющей программы явилось психоэмоциональное восстановление, призванное помочь детям отвлечься от переживаний, связанных с войной, ощутить безопасность и получить новые положительные эмоции.

Для кого-то самыми яркими воспоминаниями стали горы и путешествия. Для кого-то новые друзья, первая самостоятельная поездка или встреча с любимыми артистами.

А для всех – возможность хотя бы на несколько дней отложить тревоги, печали и переживания и просто побыть детьми.

Вернуть детям радость: в Карпатах продолжается проект &quot;Лето без войны&quot;

Дети военных могут пройти психологическую реабилитацию в лагере (фото: БО "После Службы")

Поддержка детей, растущих в условиях войны

Среди участников проекта – дети действующих военнослужащих, ветеранов, погибших Героев, пленных и пропавших без вести воинов.

Война для них – это не только новости с фронта или воздушные тревоги. Это ожидания отца или матери по боевой задаче, переживания за близких, потеря, неизвестность и взрослые эмоции, с которыми ребенку приходится сталкиваться гораздо раньше, чем хотелось бы.

Именно поэтому "Лето без войны" - это гораздо больше, чем обычный летний отдых.

Проект дает детям возможность увидеть новые места, найти друзей, получить положительные эмоции, восстановить силы и хотя бы ненадолго вернуться в детство.

Вернуть детям радость: в Карпатах продолжается проект &quot;Лето без войны&quot;

Уже четыре года дети украинских защитников отдыхают вместе в Карпатах (фото: БО "После Службы")

Четыре года "Лета без войны"

Проект "Лето без войны" существует с 2023 года. Его главная цель – поддержать семьи военнослужащих реальными и конкретными действиями, создать для детей безопасное пространство для отдыха и психоэмоционального обновления.

Этим летом организаторы планируют отправить в Карпаты 1513 детей из семей погибших, пленных, пропавших без вести военнослужащих, действующих военных и ветеранов.

Одна из смен объединила детей сразу из трех подразделений - 1-й отдельной бригады территориальной обороны имени Ивана Богуна, 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" и 12-й бригады специального назначения НГУ "Азов".

Читайте также: Как "Украинская бронетехника" поддерживает отдых детей защитников в Карпатах

За четыре года работы проекта его участниками стали уже более 6 тысяч детей из семей военнослужащих .

"Для нас очень важно поддерживать семьи погибших, пленных, пропавших без вести, действующих военнослужащих и ветеранов. Наш долг - помогать им, быть рядом. Эти дети пережили так много всего, что хочется подарить им хотя бы немного положительных впечатлений. Проект "Лето без войны" был создан именно с такой целью отмечает директор БО "После Службы" Анастасия Заречная.

Проект реализуют БО "Після Служби" и ГО "Милосердя та здоров'я" . Уже четвертый год финансовую поддержку "Лету без войны" оказывает "Украинская бронетехника" .

"Сегодня роль бизнеса не ограничивается уплатой налогов или сохранением рабочих мест. Ответственный бизнес должен становиться партнером для общества в решении острейших социальных проблем. Поддержка детей из семей военных, ветеранов, из семей погибших Героев - это моральная обязанность каждого из нас и общества в целом", - отметил генеральный директор компании Владислав Бельбас.

Вернуть детям радость: в Карпатах продолжается проект &quot;Лето без войны&quot;

Дети украинских военных могут отдохнуть в лагере в Карпатах (фото: БО "После Службы")

"Дети не выбирали войну. Но они живут рядом с ней каждый день. Мы не можем вернуть им годы, которые она унесла. Однако можем сделать все, чтобы в их воспоминаниях оставались не только тревоги, потери и ожидания, но и горы, друзья, путешествия, музыка, смех и лето", - подчеркивают организаторы.

Именно ради этого и создано "Лето без войны" – чтобы хотя бы на несколько дней вернуть детям то, что у них не должна забирать ни одна война: возможность быть просто детьми.

Следует отметить, что за четыре года работы проекта тысячи детей военнослужащих получили возможность психологического и физического обновления.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Дети войны Дети Отдых детей
Новости
Россия ударила по территории детской больницы в Киеве, образовалась большая воронка (фото)
Россия ударила по территории детской больницы в Киеве, образовалась большая воронка (фото)
Аналитика
"Сейчас Украина имеет преимущество в войне": интервью с послом Британии Нилом Кромптоном
Милан Лелич, Роман Кот "Сейчас Украина имеет преимущество в войне": интервью с послом Британии Нилом Кромптоном