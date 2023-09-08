Залужный рассказал, как освобождали Балаклею год назад

Украинские защитники ровно год назад освободили город Балаклея Харьковской области от российских оккупантов. Это произошло во время контрнаступления в регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного в Telegram.

Залужный отметил, что город вернули во время первого этапа Слобожанской наступательной операции. Балаклея была важным узлом коммуникаций на юге Харьковской области, а ее деоккупация позволила нашим защитникам развивать свое продвижение в сторону Купянска.

"Наступательные действия строились на взаимодействии танковых, механизированных и легких моторизованных подразделений при активной поддержке дальнобойной артиллерии и реактивных систем залпового огня", - уточнил главнокомандующий.

По его словам, после прорыва вражеской обороны успешное наступление развивали мобильные рейдовые группы.

Годовщина контрнаступления в Харьковской области

Напомним, 6 сентября 2022 года наши военные начали свое контрнаступление в Харьковской области. Им не только удалось отбросить российских оккупантов от областного центра, но и вытеснить их из региона.

Более детально о том, как происходило продвижение ВСУ, можете узнать в материале РБК-Украина.