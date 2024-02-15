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Оценка средств для восстановления Украины выросла почти до 500 млрд долларов

Украина, Четверг 15 февраля 2024 11:28
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Оценка средств для восстановления Украины выросла почти до 500 млрд долларов Фото: Украине потребуется 486 млрд долларов в течение следующего десятилетия (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Всемирный банк, Европейская комиссия и ООН увеличили свои оценки общей стоимости реконструкции и восстановления Украины до 486 млрд долларов в течение следующего десятилетия. Ранее стоимость оценивалась в 411 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Как отмечается в совместном заявлении, только в 2024 году стране понадобится около 15 млрд долларов на первоочередные приоритеты реконструкции и восстановления как на национальном, так и на местном уровне.

При этом приоритетом является восстановления жилья, инфраструктуры, услуг, энергетики и транспорта.

Оценки потерь

Напомним, в марте 2023 года Всемирный банк оценил потребности Украины в восстановлении из-за российского вторжения в 411 млрд долларов. Сумма возросла по сравнению с оценкой в 349 млрд долларов, опубликованной в сентябре 2022 года.

При этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что потребности в 411 млрд долларов не включают данные о потерях на временно оккупированных территориях.

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