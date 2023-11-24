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Возвращение УПЛ 24-27 ноября: полное расписание матчей пятнадцатого тура

Фото: Столичный гранд сможет сократить отставание от львовян (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорцив

Украинская Премьер-лига начнет финальный тур первого круга сезона 2023/24 одним поединком в пятницу. Программа тура растянется на четыре дня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УПЛ.

Открывать тур будут во Львове. На "Арене Львов" донецкий "Шахтер" примет "Полесье" из Житомира. Старт встречи назначен на 19:00.

В субботу первыми на поле появятся закарпатский "Минай" и "Кривбасс" из Кривого Рога (13:00). На два часа позже начнется поединок между ровненским "Вересом" и "Металлистом 1925" из Харькова. В 17 часов полтавская "Ворскла" встретится с черкасским ЛНЗ.

Два воскресных матча начнутся в 15:00. К киевскому "Динамо" в гости приедет "Рух" из Львова. Тем временем "Александрия" на домашней арене примет столичную "Оболонь". В понедельник же "Днепр-1" будет противостоять "Черноморцу" из Одессы (17:00).

Домашние поединки "Шахтера", "Ворсклы" и "Александрии" покажут на OTT-платформах – MEGOGO, "Киевстар ТВ", Volia TV, Setanta Sports, OmegaTV, SWEET.TV и Vodafone TV. Матчи "Миная" и "Вереса" будут транслировать в YouTube, противостояние "Динамо" и "Руха" покажет телеканал "2+2", а поединок "Днепра-1" – УНИАН.

Список матчей 15-го тура Премьер-лиги:

  • "Шахтер" – "Полесье", 24 ноября, 19:00
  • "Минай" – "Кривбасс", 25 ноября, 13:00
  • "Верес" – "Металлист 1925", 25 ноября, 15:00
  • "Ворскла" – ЛНЗ, 25 ноября, 17:00
  • "Динамо" – "Рух", 26 ноября, 15:00
  • "Александрия" – "Оболонь", 26 ноября, 15:00
  • "Днепр-1" – "Черноморец", 27 ноября, 17:00

 

К слову, киевское "Динамо" возглавило мировой рейтинг игрового времени собственных воспитанников.

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