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"Динамо" на вершине мира, "Шахтер" в топ-10: гранды УПЛ среди лидеров интеграции молодежи

Киев, Четверг 23 ноября 2023 11:59
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"Динамо" на вершине мира, "Шахтер" в топ-10: гранды УПЛ среди лидеров интеграции молодежи Фото: Собственные воспитанники на ведущих ролях у "Динамо" (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорцив

Международный центр спортивных исследований (CIES) составил рейтинг клубов планеты по количеству игрового времени собственных воспитанников. Киевское "Динамо" вышло на первое место классификации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

"Бело-синие" больше всего доверяют собственным кадрам среди 60-ти ведущих лиг мира. В категорию воспитанников относят футболистов, которые в возрасте 15-21 лет провели в клубной системе хотя бы три года.

В нынешнем сезоне 18 воспитанников "Динамо" получили 82,8% игрового времени. По этому показателю киевляне значительно опережают белорусский "Минск" (71,5%) и "Атлетик" из Бильбао (68,9%). Дополнили топ-5 колумбийский "Энвигадо" (67,8%) и полтавская "Ворскла" (61,1%).

В первую десятку команд попал и донецкий "Шахтер". Воспитанники "горняков" в сезоне 2023/24 получили 55,8% игрового времени (15 футболистов). Средний возраст "продукта" клубной академии – 25 лет.

Если сузить рейтинг до представителей ведущих пяти лиг Европы, то безусловным лидером станет Испания. В топ-10 классификации будет сразу 7 тамошних клубов – "Атлетик", "Реал Сосьедад", мадридский "Реал", "Осасуна", "Валенсия", "Барселона" и "Лас-Пальмас".

&quot;Динамо&quot; на вершине мира, &quot;Шахтер&quot; в топ-10: гранды УПЛ среди лидеров интеграции молодежи

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