"Динамо" на вершине мира, "Шахтер" в топ-10: гранды УПЛ среди лидеров интеграции молодежи
Международный центр спортивных исследований (CIES) составил рейтинг клубов планеты по количеству игрового времени собственных воспитанников. Киевское "Динамо" вышло на первое место классификации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.
"Бело-синие" больше всего доверяют собственным кадрам среди 60-ти ведущих лиг мира. В категорию воспитанников относят футболистов, которые в возрасте 15-21 лет провели в клубной системе хотя бы три года.
В нынешнем сезоне 18 воспитанников "Динамо" получили 82,8% игрового времени. По этому показателю киевляне значительно опережают белорусский "Минск" (71,5%) и "Атлетик" из Бильбао (68,9%). Дополнили топ-5 колумбийский "Энвигадо" (67,8%) и полтавская "Ворскла" (61,1%).
В первую десятку команд попал и донецкий "Шахтер". Воспитанники "горняков" в сезоне 2023/24 получили 55,8% игрового времени (15 футболистов). Средний возраст "продукта" клубной академии – 25 лет.
Если сузить рейтинг до представителей ведущих пяти лиг Европы, то безусловным лидером станет Испания. В топ-10 классификации будет сразу 7 тамошних клубов – "Атлетик", "Реал Сосьедад", мадридский "Реал", "Осасуна", "Валенсия", "Барселона" и "Лас-Пальмас".
К слову, ранее собрали топ-5 самых влиятельных женщин украинского футбола.
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