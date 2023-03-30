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Лидер "Динамо" дисквалифицирован на три матча: что случилось

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Киев, Четверг 30 марта 2023 18:22
Лидер "Динамо" дисквалифицирован на три матча: что случилось Фото: Именно то удаление Виталия Буяльского (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорцив

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола сурово наказал полузащитника киевского "Динамо" Виталия Буяльского. Он вынужден пропустить три поединка чемпионата Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

30-летний хавбек поплатился за неспортивное поведение в матче 17-го тура Премьер-лиги против "Днепра-1". Тогда он стал автором единственного забитого мяча и был заменен на 88-й минуте, а после финального свистка получил красную карточку по мотивам разговора с арбитром.

"Среди прочего, КДК на своем заседании решил: за удаление после матча 17-го тура чемпионата УПЛ СК "Днепр-1" (Днепр) – ФК "Динамо" (Киев), состоявшегося 12 марта, – отстранить футболиста ФК "Динамо" (Киев) Виталия Буяльского от участия в соревнованиях на три матча за нецензурные и оскорбительные выражения", – говорится в сообщении.

Буяльский уже не сыграл против луганской "Зари" в следующем туре. Теперь звезда "бело-синих" посмотрит с трибун поединки против "Львова" и "Миная". Вернуться на поле украинец может в 21-м туре первенства, когда "Динамо" будет гостить у "Руха" во Львове.

В нынешнем сезоне Виталий Буяльский провел 17 матчей в Премьер-лиге, в которых забил 11 мячей и отдал 1 ассист. Хавбек является лучшим бомбардиром "Динамо" в чемпионате и ведет с форвардом "Днепра-1" Артемом Довбиком борьбу за звание лучшего голеадора УПЛ. Он оформил на гол больше.

К слову, ранее Украина проиграла сборной Англии стартовый матч квалификации к Евро-2024.

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