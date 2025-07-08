Возвращение в СОЧ по упрощенной процедуре: в Минобороны назвали дедлайн

Военнослужащие, самовольно оставившие часть до 10 мая 2025 года, могут вернуться в войска по упрощенной процедуре. Конечный срок такого возвращения - 30 августа 2025 года.
Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко, сообщает РБК-Украина со ссылкой эфир телемарафона.
"Следует сказать, что по состоянию на сейчас военные, которые ушли в СОЧ до 10 мая 2025 года, снова могут вернуться на службу по упрощенной процедуре до 30 августа 2025 года. Обращаюсь ко всем военнослужащим, которые намерены вернуться в СОЧ", - Минобороны.
Процедура возвращения начинается с подачи рапорта, заполнение которого занимает около пяти минут.
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Командир части должен в течение трех суток восстановить денежное обеспечение и социальные гарантии военного, а также сообщить о продолжении службы соответствующие органы в день его возвращения.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в конце ноября 2024-го президент Владимир Зеленский подписал закон, который отменил наказание для военных, которые решили добровольно вернуться на службу после первого СЗВ.
Подробно о том, как военным вернуться из СОЧ без последствий, рассказал спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин.
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