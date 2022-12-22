Украинские власти пообещали МВФ прозрачный конкурс в наблюдательный совет "Нафтогаза"

Украинские власти в письме о намерениях к руководству МВФ (Меморандуме) обязались провести прозрачный и конкурентный отбор в наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины". Структурный маяк Мониторинговой программы будет выполнен до конца января 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минфина .

"Мы подтверждаем нашу твердую уверенность в важности надежного корпоративного управления на государственных предприятиях", - говорится в письме.

Согласно документу, будет обеспечено, чтобы государственные предприятия работали независимо от правительства, в том числе путем сохранения большинства независимых членов в их наблюдательных советах

"Мы обязуемся до конца января 2023 назначить и привести в полностью рабочее состояние наблюдательный совет НАК "Нафтогаз" на основе прозрачных и конкурентных процедур отбора", - отмечается в документе.

Кроме того, украинское руководство обещает "воздержаться от любых решений, подрывающих систему корпоративного управления, а также управления на ключевых государственных предприятиях, в том числе в энергетическом секторе".

Меморандум с МВФ подписали президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Денис Шмыгаль, министр финансов Сергей Марченко и глава НБУ Андрей Пышный.