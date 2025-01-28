Возвращение из СОЧ по упрощенной процедуре доступно не для всех: разъяснение Минобороны

Не все украинские военные, которые самовольно оставили часть, могут вернуться по упрощенной процедуре. Некоторым придется проходить общую процедуру, которая может занимать несколько месяцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

Как объяснили в Минобороны, если военные ушли в СОЧ после 29 ноября 2024 года, они для возвращения на службу должны будут пройти через общую процедуру. Она включает:

получение письменного согласия командира части, которую военный самовольно оставил, или батальона резерва, куда направят военного на время восстановления на службе;

проведение расследования уголовного производства;

вынесение решения судом на основании ходатайства прокурором относительно того, освобождать или нет военного от ответственности.

Только после решения суда военного начинают восстанавливать на службе, в частности возвращать денежные выплаты и социальные гарантии.

"Военные, осуществившие СОЧ после 29 ноября, могут несколько месяцев ждать возобновления на службе. И до этого момента денежное довольствие и другие гарантии они не получают", - подчеркнули в Минобороны.

При этом те военные, которые ушли в СОЧ до 29 ноября 2024 года, могут вернуться на службу всего за три дня. Такая возможность для них будет действовать до 1 марта этого года.

Для этого в приложении "Армия+" можно подать рапорт "Возвращение на службу после СОЧ" и прикрепить рекомендательное письмо от части, которая нуждается в солдате. Каждый этап возвращения в "Армия+" сопровождается отдельным уведомлением, где военнослужащий получает информацию о следующих шагах.