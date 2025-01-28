ua en ru
Вт, 28 января News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Возвращение из СОЧ по упрощенной процедуре доступно не для всех: разъяснение Минобороны

Вторник 28 января 2025 19:53
UA EN RU
Возвращение из СОЧ по упрощенной процедуре доступно не для всех: разъяснение Минобороны Иллюстративное фото: только часть военных могут вернуться из СОЧ за три дня (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Не все украинские военные, которые самовольно оставили часть, могут вернуться по упрощенной процедуре. Некоторым придется проходить общую процедуру, которая может занимать несколько месяцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

Как объяснили в Минобороны, если военные ушли в СОЧ после 29 ноября 2024 года, они для возвращения на службу должны будут пройти через общую процедуру. Она включает:

  • получение письменного согласия командира части, которую военный самовольно оставил, или батальона резерва, куда направят военного на время восстановления на службе;
  • проведение расследования уголовного производства;
  • вынесение решения судом на основании ходатайства прокурором относительно того, освобождать или нет военного от ответственности.

Только после решения суда военного начинают восстанавливать на службе, в частности возвращать денежные выплаты и социальные гарантии.

"Военные, осуществившие СОЧ после 29 ноября, могут несколько месяцев ждать возобновления на службе. И до этого момента денежное довольствие и другие гарантии они не получают", - подчеркнули в Минобороны.

При этом те военные, которые ушли в СОЧ до 29 ноября 2024 года, могут вернуться на службу всего за три дня. Такая возможность для них будет действовать до 1 марта этого года.

Для этого в приложении "Армия+" можно подать рапорт "Возвращение на службу после СОЧ" и прикрепить рекомендательное письмо от части, которая нуждается в солдате. Каждый этап возвращения в "Армия+" сопровождается отдельным уведомлением, где военнослужащий получает информацию о следующих шагах.

Возвращение из СОЧ

Напомним, ранее украинским военным, которые впервые ушли в СОЧ, разрешили вернуться на службу. В таком случае им не грозит уголовная ответственность.

Детально о том, как военным вернуться из СОЧ без последствий, рассказал спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Война в Украине
NEWS
Как Украина может использовать французские истребители Mirage: объяснение эксперта
Как Украина может использовать французские истребители Mirage: объяснение эксперта
DAILY
Юлия Жовтяк, Служба занятости: Тем, кто работает руками, готовы платить 100 тысяч гривен и больше
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Юлия Жовтяк, Служба занятости: Тем, кто работает руками, готовы платить 100 тысяч гривен и больше