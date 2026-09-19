США забрали Гренландию? Трамп заявил о заключении сделки с Данией

Президент Дональд Трамп заявил, что США, Дания и Гренландия заключили сделку, которая предоставляет Вашингтону постоянный контроль над безопасностью в Гренландии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Truth Social .

"По моему указанию мы работали с представителями Дании и Гренландии, чтобы гарантировать, что США навсегда будут обладать полной возможностью делать все необходимое в Гренландии для обеспечения безопасности Гренландии и Соединенных Штатов Америки", - написал Трамп.

По его словам, с этого момента "ни один противник США никогда не сможет иметь базу в Гренландии, военное присутствие" или осуществлять инвестиции без прямого письменного согласия Вашингтона.

В свою очередь Соединенные Штаты немедленно начнут процесс создания крупного военного присутствия в Гренландии.

"Это соглашение "на всю жизнь", ему нет конца! Мы очень гордимся тем, что только что произошло, и все достигнутое сегодня будет высоко оценено американским народом", - пишет американский лидер.

Резюмируя Трамп добавил, что США с нетерпением ждут возможности сотрудничесть с народами Дании и Гренландии "ради великолепного будущего с уважением к этому большому и стратегически важному участку земли".

"Это сбывшаяся мечта США, очень важная, историческая и особенная", - подытожил глава Белого дома.