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США, Дания и Гренландия подпишут сделку о безопасности в Арктике и Северной Атлантике

04:40 19.09.2026 Сб
2 мин
aimg Эдуард Ткач
США, Дания и Гренландия подпишут сделку о безопасности в Арктике и Северной Атлантике Фото: премьер-министр Дании Месте Фредериксен (Getty Images)
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Дания, Гренландия и США рассчитывают уже на следующей неделе подписать соглашение, которое укрепит безопасность в Арктике и Северной Атлантике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт правительства Дании.

Ожидается, что правительства трех стран подпишут сделку на следующей неделе на полях Генеральной ассамблеи ООН. После подписания соглашение прежде чем вступить в силу, должно будет пройти необходимые парламентские процедуры.

"Радует, что мы приближаемся к заключению соглашения, которое обеспечивает и укрепляет безопасность Гренландии, Королевства Дания, США и западного альянса. Сделка признает интересы Гренландии и наше место в международном сотрудничестве. Это выгодно для всех нас", - сказал глава правительства Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен.

В свою очередь премьер-министр Дании Месте Фредериксен тоже выразила радость в связи с тем, что есть перспектива заключения хорошей сделки. Она подчеркнула, что соглашение укрепит общую безопасность в Арктике и Североатлантического регионе, а также являются благоприятным для НАТО и Европы.

"И соглашения, которое одновременно признает суверенитет и территориальную целостность Королевства, а также право народа Гренландии на самоопределение", - резюмировала она.

Что еще важно знать

Напомним, этой ночью президент Дональд Трамп заявил, что США, Дания и Гренландия заключили сделку, которая предоставляет Вашингтону контроль над безопасностью Гренландии. По его словам, эта сделка бессрочная.

Также глава Белого дома уже анонсировал, что США немедленно начнут наращивать военное присутствие в Гренландии, а противники Вашингтона не смогут иметь на острове свои базы или военное присутствие.

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