Возвращение мужчин: посол ответил, обращалась ли Украина с официальным запросом в Польшу

По словам Зварыча, Украина хочет проверить, сколько украинских мужчин находит в Польше. Данные касательно количества украинских мужчин призывного возраста в Польше на данный момент "очень приблизительны".

"По нашим оценкам, только в Польше есть десятки тысяч людей призывного возраста. Но мы будем уверены, когда этот закон будет имплементироваться, и когда каждый сможет подтвердить свои данные в пунктах сбора", - сказал посол.

Также по его словам, мужчинам, чтобы стать на военный учет, необязательно возвращаться в Украину.

"Мы временно приостановили прием новых заявлений от мужчин призывного возраста, чтобы технически подготовиться. Когда новый закон вступит в силу, каждый будет знать, как обновить свои данные. Есть идея, что это можно было бы сделать дистанционно", - сказал Зварыч.