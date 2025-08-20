Возвращение 90-х: жена Павлика показала трендовый "лук" с платьем

Екатерина Репяхова, жена певца Виктора Павлика, появилась в эффектном образе, в котором сочетаются минимализм и отсылка к 90-м. Блогерша выбрала белое платье-халтер - одну из главных моделей сезона, которая снова покоряет подиумы и streetstyle-хроники.
Блогерша и концертный директор показала минималистичный, но в то же время стильный образ.
Она одета в длинное белое платье из атласа или шелка.
Платье имеет высокий воротник-стойку и открытые плечи - такую модель еще называют платье-халтер.
Акцентная деталь - открытая спина. Глубокий вырез на спине придает образу изящества и чувственности.
Дополнить лук Репяхова решила открытыми босоножками-мюли серебряного цвета, а также едва заметным макияжем и распущенными волнистыми волосами.
Это повседневный элегантный стиль или smart casual. Он сочетает комфорт и изысканность. Образ подходит для свидания, встречи с друзьями или другого неформального мероприятия.
Платье-халтер (halter dress) - это модель с открытыми плечами, которая завязывается или фиксируется вокруг шеи. Такой крой открывает ключицы, плечи и спину, делая образ максимально изящным, но в то же время довольно смелым.
Этот фасон стал настоящим модным хитом в 90-х и 2000-х, а теперь снова на пике популярности, особенно среди инфлюэнсеров.
Чем особенное платье-халтер:
В стиле "old money" - выбирайте лаконичную модель нейтрального цвета (беж, белый, черный), сочетайте с туфлями-лодочками или минималистическими босоножками.
Вечером дополните большим украшением на уши или массивным браслетом, но без ожерелья, чтобы не перекрывать линию шеи.
На лето - легкие ткани, льняные или хлопчатобумажные варианты в сочетании с плетеной сумкой и сандалиями.
Для вечеринки - сатин или блестящая ткань + металлические аксессуары.
Платье-халтер особенно выигрышно смотрится на тех, у кого:
