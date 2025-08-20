Возвращение 90-х: жена Павлика показала трендовый "лук" с платьем

Какой "лук" выбрала жена Павлика

Блогерша и концертный директор показала минималистичный, но в то же время стильный образ.

Она одета в длинное белое платье из атласа или шелка.

Платье имеет высокий воротник-стойку и открытые плечи - такую модель еще называют платье-халтер.

Акцентная деталь - открытая спина. Глубокий вырез на спине придает образу изящества и чувственности.

Дополнить лук Репяхова решила открытыми босоножками-мюли серебряного цвета, а также едва заметным макияжем и распущенными волнистыми волосами.

Екатерина Репяхова (фото: instagram.com/repyahovakate)

Стиль

Это повседневный элегантный стиль или smart casual. Он сочетает комфорт и изысканность. Образ подходит для свидания, встречи с друзьями или другого неформального мероприятия.

Почему платье-халтер - тренд сезона

Платье-халтер (halter dress) - это модель с открытыми плечами, которая завязывается или фиксируется вокруг шеи. Такой крой открывает ключицы, плечи и спину, делая образ максимально изящным, но в то же время довольно смелым.

Этот фасон стал настоящим модным хитом в 90-х и 2000-х, а теперь снова на пике популярности, особенно среди инфлюэнсеров.

Жена Виктора Павлика показала модное платье (фото: instagram.com/repyahovakate)

Чем особенное платье-халтер:

открытая зона плеч и спины визуально удлиняет шею и подчеркивает осанку

имеет женственный, но не вульгарный вид

подходит для вечерних выходов, коктейльных вечеринок и даже для летних образов каждый день

может быть как минималистичным (из однотонной ткани), так и эффектным с блеском, драпировкой, разрезами или декоративными деталями

хорошо смотрится на разных типах фигуры, особенно на тех, кто хочет акцентировать верхнюю часть тела.

Екатерина Репяхова задает тренды (фото: instagram.com/repyahovakate)

Как носить платье-халтер в 2025

В стиле "old money" - выбирайте лаконичную модель нейтрального цвета (беж, белый, черный), сочетайте с туфлями-лодочками или минималистическими босоножками.

Вечером дополните большим украшением на уши или массивным браслетом, но без ожерелья, чтобы не перекрывать линию шеи.

На лето - легкие ткани, льняные или хлопчатобумажные варианты в сочетании с плетеной сумкой и сандалиями.

Для вечеринки - сатин или блестящая ткань + металлические аксессуары.

Екатерина Репяхова (фото: instagram.com/repyahovakate)

Кому подходит

Платье-халтер особенно выигрышно смотрится на тех, у кого:

открытые плечи - сильная сторона (фигура "песочные часы", "груша", "перевернутый треугольник")

красивая шея или изящные ключицы

нет нужды в поддержке бюстгальтером (хотя существуют и халтеры со встроенными чашками или подкладкой).

Жена Павлика показала стильный лук на лето (фото: instagram.com/repyahovakate)